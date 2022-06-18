Лыжные гонки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

18 июня, 23:40

Российских лыжников отстранили от международной марафонской серии Worldloppet

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Исполнительный комитет Международной федерации лыжных марафонов (Worldloppet) принял решение отстранить спортсменов из России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Worldloppet.

Также из календаря соревнований Worldloppet был исключен Деминский марафон.

Worldloppet была организована в 1978 году в шведской Уппсале. В календарь серии лыжных марафонов также входят гонки в Австралии, Чехии, Австрии, Италии, Германии, Франции, Японии, Эстонии, Канаде, США, Финляндии, Швеции, Норвегии, Польше, Исландии, Китае, Новой Зеландии и Аргентине.

Деминский марафон проводится ежегодно с 2007 года. Помимо соревнований среди взрослых на 50 и 25 км, проводятся юниорские гонки и старты для детей. В 2013 году был включен в календарь Worldloppet.

Источник: https://tass.ru/sport/14966365
Сборная России по лыжным гонкам
2
0
Читайте также
Как правильно выбрать купальник на пляж?
Моуриньо зовет Роналду в «Рому», «Барса» снова богатая, а «МЮ» не может купить де Йонга. Главные трансферные слухи Европы на 18 июня
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Революция в российском хоккее. ФХР хочет разделить КХЛ на две конференции: топ-клубы отделят от аутсайдеров
Россия не признала итоги конгресса ISU? На нашем «Гран-при» не будет нового возрастного ценза
Водный чемпионат мира уже стартовал, но в России никому до него нет дела
Чернышенко заявил, что МОК и МПК навсегда себя дискредитировали
Чернышенко — о санкциях в спорте: «Без России мировой спорт является неполноценным»
Бобслеисты выиграли суд и оспорили свое отстранение. Только вернутся пока чиновники, а не спортсмены
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вяльбе считает, что письмо Ласицкене президенту МОК не поможет россиянам
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости