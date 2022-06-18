Российских лыжников отстранили от международной марафонской серии Worldloppet

Исполнительный комитет Международной федерации лыжных марафонов (Worldloppet) принял решение отстранить спортсменов из России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Worldloppet.

Также из календаря соревнований Worldloppet был исключен Деминский марафон.

Worldloppet была организована в 1978 году в шведской Уппсале. В календарь серии лыжных марафонов также входят гонки в Австралии, Чехии, Австрии, Италии, Германии, Франции, Японии, Эстонии, Канаде, США, Финляндии, Швеции, Норвегии, Польше, Исландии, Китае, Новой Зеландии и Аргентине.

Деминский марафон проводится ежегодно с 2007 года. Помимо соревнований среди взрослых на 50 и 25 км, проводятся юниорские гонки и старты для детей. В 2013 году был включен в календарь Worldloppet.