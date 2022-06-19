Тренер сборной Норвегии: «Мы повесили на стену фото Большунова. Он был лучшим лыжником мира в последние годы»

Тренер дистанционной группы сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум заявил, что использует фото Александра Большунова, чтобы мотивировать спортсменов.

«Мы повесили на стену фото Александра Большунова. Он был лучшим лыжником мира в последние годы, и он тот, кого нужно победить. В этом заключается большая мотивация.

Без Большунова легко успокоиться на мысли, что, даже если мы будем тратить больше времени на сериалы, чем на тренировки, мы все равно выступим хорошо. Это верная, но опасная мысль», — приводит слова тренера TV2.

По итогам Кубка мира-2021/22 россиянин Большунов в личном зачете занял второе место (878 очков). Лидером стал норвежец Йоханнес Клебо, у которого на счету 1375 очков.

На Олимпийских играх в Пекине Александр Большунов стал олимпийским чемпионом в скиатлоне, масс-старте, а также в эстафете вместе с Алексеем Червоткиным, Денисом Спицовым и Сергеем Устюговым.