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Устюгов: «Российские лыжники понимают, что их, скорее всего, не пустят на чемпионат мира»

Устюгов оценил шансы российских лыжников попасть на чемпионат мира
Карен Саркисян
Корреспондент
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Олимпийский чемпион Сергей Устюгов оценил шансы российских лыжников попасть на чемпионат мира по лыжным видам спорта 2023 года в Планице (Словения). По его словам, они прекрасно понимают, что, скорее всего, не будут допущены до участия в турнире.

«Нам сказали, что 50 на 50, будет для нас чемпионат мира или нет, — приводит слова Устюгова РИА «Новости Спорт». — Мы все взрослые люди и прекрасно понимаем, что, скорее всего, его не будет. Проведут ли альтернативные игры международные со странами, которые у нас есть... Было бы классно. Головой я понимаю, что весь сезон отпахать уже не смогу. Три-четыре старта, на которых я должен показать вау».

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет с 22 февраля по 5 марта.

Напомним, что в конце февраля Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских спортсменов от международных соревнований под своей эгидой.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220623/lyzhniki-1797458472.html
Сергей Устюгов
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