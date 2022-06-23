Устюгов: «Российские лыжники понимают, что их, скорее всего, не пустят на чемпионат мира»

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов оценил шансы российских лыжников попасть на чемпионат мира по лыжным видам спорта 2023 года в Планице (Словения). По его словам, они прекрасно понимают, что, скорее всего, не будут допущены до участия в турнире.

«Нам сказали, что 50 на 50, будет для нас чемпионат мира или нет, — приводит слова Устюгова РИА «Новости Спорт». — Мы все взрослые люди и прекрасно понимаем, что, скорее всего, его не будет. Проведут ли альтернативные игры международные со странами, которые у нас есть... Было бы классно. Головой я понимаю, что весь сезон отпахать уже не смогу. Три-четыре старта, на которых я должен показать вау».

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет с 22 февраля по 5 марта.

Напомним, что в конце февраля Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских спортсменов от международных соревнований под своей эгидой.