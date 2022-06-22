Лыжник Устюгов заявил, что точно не примет участие в Олимпийских играх 2026 года

Российский лыжник Сергей Устюгов заявил, что наверняка не примет участия в Олимпийских играх 2026 года.

«На следующую Олимпиаду — 100 процентов нет. Давно это решил. Как говорят, надо уходить вовремя. Да, это моя любимая работа, но нужно подумать, чем заниматься после спорта. Останусь рядом с лыжными гонками или двинусь куда-то дальше. Если раньше на тренировке ехал и думал, как руку или ногу поставить, то сейчас едешь и прорабатываешь бизнес-план. Это нормально, это жизнь, все через это проходят», — приводит слова Устюгова «РИА Новости».

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо в Италии. На прошедших Играх в Пекине 30-летний спортсмен завоевал золотую медаль в составе эстафетной четверки.

Устюгов также является двукратным чемпионом мира и победителем многодневной гонки Тур де Ски.