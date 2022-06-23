Российский лыжник Сергей Устюгов получил приглашение от сборной Италии

Олимпийский чемпион-2022 по лыжным гонкам Сергей Устюгов сообщил, что получил предложение от бывшего тренера сборной России Маркуса Крамера тренироваться в Италии.

«Маркус предлагает прилететь в команду, с ребятами всеми в хороших отношениях, да и федерация там не против, им такой спарринг-партнер не помешает. Но я говорю: «Извини, Маркус, но у меня нет такого спонсора, да и разрешения на вылет за границу пока нет», — приводит слова Устюгова «РИА Новости».

Ранее 30-летний спортсмен заявил, что точно не выступит на зимней Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия).

Устюгов также является двукратным чемпионом мира по лыжным гонкам (оба раза в 2017-м).