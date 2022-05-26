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Сегодня, 13:32

Вяльбе не переизбрали в совет Международной федерации лыжного спорта

Виктория Кравченко
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Елена Вальбе.
Фото Global Look Press

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе не переизбрана в совет Международной федерации лыжного спорта.

Выборы проходили на генеральной ассамблее FIS в Милане. Вяльбе получила меньше всего голосов из 23 кандидатов — 48 голосов из 117 возможных.

Она была зарегистрирована кандидатом в совет FIS, несмотря на то что многие европейские лыжные федерации были против.

Ранее против ее выдвижения публично высказался президент Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми.

Вяльбе входила в совет Международной федерации лыжного спорта с лета 2021 года.

Ранее, 26 мая, президент FIS британец Йохан Элиас был переизбран на свой пост.

Елена Вяльбе
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