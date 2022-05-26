Бородавко отреагировал на непереизбрание Вяльбе в совет Международной федерации лыжного спорта

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» высказался о том, что Елену Вяльбе не переизбрали в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Это политизированное решение! О чем тут говорить? Людей не выбирают по их профессиональным качествам. Они не думают о том, какую пользу может принести человек, отдаюший себя полностью профессии. Остается только развести руками», — сказал Бородавко «СЭ» .

Выборы прошли в четверг на конгрессе FIS в Милане. Вяльбе получила 48 голосов из 115, она заняла последнее место из 23 кандидатов.