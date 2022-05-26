Элиас переизбран президентом Международной федерации лыжного спорта

Президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) британец Йохан Элиас переизбран на свой пост. Голосование прошло 26 мая в Милане на конгрессе.

За британца проголосовали 70 из 100 делегатов. Он был единственным кандидатом на эту должность.

Отмечается, что несколько делегатов покинули зал заседания перед стартом голосования. Они просили, чтобы в бюллетенях была опция выбора: проголосовать против Элиаса или воздержаться от голосования.

60-летний британец занимает пост президента FIS с 2021 года. Он сменил Джанфранко Каспера, который руководил FIS 23 года.