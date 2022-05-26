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Сегодня, 13:29

Элиас переизбран президентом Международной федерации лыжного спорта

Виктория Кравченко
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Президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) британец Йохан Элиас переизбран на свой пост. Голосование прошло 26 мая в Милане на конгрессе.

За британца проголосовали 70 из 100 делегатов. Он был единственным кандидатом на эту должность.

Отмечается, что несколько делегатов покинули зал заседания перед стартом голосования. Они просили, чтобы в бюллетенях была опция выбора: проголосовать против Элиаса или воздержаться от голосования.

60-летний британец занимает пост президента FIS с 2021 года. Он сменил Джанфранко Каспера, который руководил FIS 23 года.

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