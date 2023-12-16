Большунов победил в гонке на 10 км классикой на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке
Александр Большунов победил в гонке на 10 км классическим стилем на 3-м этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. Лыжник показал результат 25 минут 35 секунд.
Вторым финишировал Алексей Червоткин, отстав от лидера на 1,9 секунды. Третье место занял Илья Семиков +11,4 секунды.
14 декабря Большунов победил в спринте на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.
Кубок России
3-й этап, Кирово-Чепецк
Мужчины
10 км, классический стиль, раздельный старт
1. Александр Большунов — 25.35,0
2. Алексей Червоткин +1,9
3. Илья Семиков +11,4
4. Сергей Ардашев +24,6
5. Иван Горбунов +27,8
6. Савелий Коростелев +29,6
7. Евгений Белов +36,3
8. Илья Порошкин +39,9
9. Иван Якимушкин +44,9
10. Ермил Вокуев +49,4
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