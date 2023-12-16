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Сегодня, 13:33

Бородавко — о победе Большунова: «Ему тяжело далась гонка. Не сумел полностью восстановиться после спринта»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Старший тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал «СЭ» победу Александра Большунова в гонке на 10 км классическим стилем на 3-м этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

«Гонка далась Александру достаточно тяжело. Было видно, что он финишировал уже в уставшем состоянии. Алексей Червоткин отыгрывал у него, не хватило буквально неськольких десятков метров, чтобы он выиграл гонку. То есть Большунов сумел удержать свое преимущество. Не все так однозначно. Видно, что он не сумел полностью восстановиться после вчерашнего спринта. У всех есть спады и подъемы. Александр держит достаточно высокий уровень на протяжении месяца, это радует. Надо будет сделать определенные коррективы в тренировочном плане, чтобы пойти дальше», — сказал Бородавко «СЭ».

Большунов показал результат 25 минут 35 секунд. Вторым финишировал Червоткин, отстав от лидера на 1,9 секунды. Третье место занял Илья Семиков +11,4 секунды.

Александр Большунов
Юрий Бородавко
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