Большунов и Баранова выиграли спринтерские гонки на третьем этапе Кубка России

Александр Большунов и Алена Баранова одержали победы в спринте классическим стилем на третьем этапе Кубка России-2023/24 в Кирово-Чепецке.

Результат Большунова в финале составил 4 минуты 14,31 секунды. Второе место у мужчин занял Александр Терентьев (отставание 2,13 секунды), а третье — Алексей Червоткин (+2,64).

Баранова в финале показала результат 3 минуты 54,20 секунды. Вторую строку заняла Вероника Степанова (+0,47). На третьем месте расположилась Анастасия Кириллова (+1,90).

Третий этап Кубка России продлится до 16 декабря.