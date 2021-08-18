Интервью генерального менеджера мужской сборной России и легендарного волейболиста Сергея Тетюхина.

В интервью «СЭ» легендарный спортсмен подробно рассказал об атмосфере в сборной на Олимпиаде в Японии и объяснил, какой потенциал у этой команды на ближайший олимпийский цикл, важнейшим этапом которого станет чемпионат мира-2022 в России.

На чемпионат мира по волейболу FIVB 2022 в Россию приедут 24 команды — по две лучшие от каждого континента плюс еще 12 согласно рейтингу FIVB. Россия как хозяйка и Польша как действующий чемпион мира квалификацию прошли автоматически. Жеребьевка, которая пройдет 30 сентября 2021 года, распределит 24 команды по шести группам. В первом раунде они сыграют в один круг.

70 матчей пройдут за 12 игровых дней (а с учетом перерывов между турами — за 17 календарных дней). Открытие турнира запланировано на 26 августа 2022 года в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге. Финал ожидается 11 сентября на «ВТБ Арене» (стадионе «Динамо» имени Льва Яшина) в Москве. Финальное решение по утверждению арен примет FIVB по итогам инспекционных визитов.

Как найти мотивацию после Олимпиады

— Уже в начале сентября стартует чемпионат Европы. Российская сборная едет туда основой. Все, кроме Макса Михайлова.

— Причем с Максом договоренность была изначально, это связано со здоровьем. Ему нужно подлечиться.

— Изначально планировали ехать на Евро сильнейшим составом?

— Конечно!

— Соблазна дать отдохнуть лидерам не было?

— Нет-нет. Это очень важный для нас турнир. Если на Лиге наций можно экспериментировать, то по поводу возможного отдыха во время Евро даже разговоры не поднимались.

— Психологически перестраиваться с Олимпиады на чемпионат Европы тяжело? Еще недавно был полуфинал с Бразилией, а теперь матч с условной Северной Македонией.

— Безусловно, будет непросто. И где-то даже хорошо, что теперь турнир растянут и у нас будет время разогнаться матчами с не самыми грозными командами. Плюс, я думаю, мы разбавим олимпийский состав — поедут и те, кого не было в Токио. Очень надеюсь, что они дадут сборной дополнительные мотивацию, заряд и желание.

— Наша задача при таких раскладах — только победа?

— А она у нас всегда максимальная. И никто ее не снимал. Мы едем туда не просто прогуляться и отдохнуть после Олимпиады.

— Кто еще фавориты предстоящего Евро?

— Та же Польша — однозначно. Добавляется Сербия. Словения — 100 процентов, замечательная команда, мне очень нравится. Италия. Олимпийские чемпионы — французы. Я пока еще не знаю составы, в которых будут выступать команды, но вот эти сборные будут бороться за победу совершенно точно.

ЧМ-2022 в России

— После такого выступления на Олимпиаде в стране снова прилив интереса к волейболу. А впереди еще чемпионат мира в России. За счет чего можно получить из этого максимальный медийный выхлоп и сделать так, чтобы ваш вид спорта полюбили еще сильнее?

— В стране уже идет хорошая волейбольная волна. У нас точно нет нехватки любви и внимания со стороны поклонников волейбола. Главное, чтобы снова не вмешалась эта зараза, которая появилась в 2020 году. В остальном на чемпионате мира-2022 все должно быть очень хорошо. В этом не сомневается вообще никто.

Уже сейчас очень много говорится про предстоящий чемпионат мира. Запланирован ряд мероприятий. Тот же тур трофея по городам, который примут этот большой волейбольный праздник. Нет сомнений, что наш оргкомитет сделает все на самом высоком уровне и получится все очень круто.

— С футболом по рейтингам зарубиться получится?

— Мы постараемся. Футбол у нас, конечно, очень популярен. Но будем стремиться подняться туда же.

— Сейчас идут выборы талисмана предстоящего чемпионата мира. Волк, тигр или робот: вы за кого?

— Я — за робота. Медведь, волк, тигр — все они так или иначе повторяются на разных турнирах, начиная с Олимпиады-80 в Москве. А робот — он как-то разбавляет. Это что-то новое. Поэтому — я за него.

Из полного интервью Тетюхина на YouTube канале «СЭ» вы узнаете:

— как нужно относиться к серебру Олимпиады;

— за счет чего удалось дважды обыграть Бразилию;

— чего не хватило в финале;

— кто лидер раздевалки в этой сборной;

— было бы лучше с Мусэрским;

— каковы шансы Михайлова поехать в Париж-2024;

— вернется ли Алекно на тренерский мостик;

— Туомас всем все доказал? В чем его сильные стороны?

— о новом вызове в родном Белгороде;

— и почему Тетюхин — «плохой полицейский» в сборной.