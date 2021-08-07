Наша сборная в битве за золото не сумела додавить Францию. Обидные 2:3 на тай-брейке.

Олимпийские игры-2020. Волейбол

Мужчины. Финал

Франция — Россия — 3:2 (25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12)

Такие матчи не стереть из памяти. Ни через месяц, ни через год, ни через 10 лет. Если видел вживую — это эмоциональная рана на всю жизнь.

Спустя час-полтора после матча все успокоились. Признали, что серебро Олимпийских игр — большое достижение. Так и есть. Многие звезды волейбола и до этой вершины не добираются ни разу в жизни. С каждым днем осознание этого будет все сильнее.

Но прямо сейчас на душе — горечь.

Вернуться в игру при 0:2 по сетам и когда по игре ничего не получается — это очень сильно. В Лондоне-2012 чудо сработало на 100 процентов. Очень близко все было и сейчас. Но такие номера с безумными камбэками по заказу не делаются. Хотя из-за того, что все было так рядом, еще обиднее.

Шикарный турнир

Это одно из самых драматичных поражений в истории российского волейбола. Вспоминается Лондон-2012, когда у нас подобрался феноменальный состав в женской сборной. Гамова и Ко уверенно выиграли группу, а в четвертьфинале уступили Бразилии, не реализовав несколько матчболов. Та потом взяла золото. Были сумасшедшие финалы в Сиднее-2000 и Афинах-2004 — в обоих команда Николая Карполя вела 2:0, но оба проиграла.

Нынешняя драма — из той же серии.

Все в микст-зоне говорили правильные слова о том, что любая медаль — хорошо. Но радости не было ни у кого. Я не видел ни одной улыбки. И стоило копнуть вопросами чуть поглубже, правда сразу всплывала наружу. Для всех эта развязка стала колоссальным потрясением.

— Радоваться серебру мы просто не можем, — честно ответил за всех Егор Клюка.

Для него, как и еще для 10 человек в команде, этот финал — высшее достижение в карьере. Лишь Максим Михайлов побывал на еще более высокой вершине. Впервые на Олимпийских играх Туомас Саммелвуо. После матча он был опустошен под ноль. Вся команда отдалась на площадке от и до. Российская сборная, по большому счету, провела просто шикарный турнир.

Будет и на нашей улице праздник

Но давайте сейчас правильно расставим акценты. К команде никаких вопросов по самоотдаче быть не может. Вместе с тем подменять понятия и бравировать тем, что у нас лучшая команда в мире, — неправильно. Лучшая сборная прямо сейчас — Франция. И серебро — это не победа.

Нашей волейбольной сборной такие поблажки не нужны. Не надо давать себе свыкаться с мыслью, что какое-то место кроме первого может быть по-настоящему шикарным. Когда команда расстраивается из-за серебра на Олимпийских играх — это показатель ее амбиций. А они у России — максимальные. И только с таким настроем и отношением возможно выиграть что-то по-настоящему большое. Костяк этой сборной — довольно молодой. Многие сыграют на домашнем чемпионате мира-2022. Многие — и в Париже-2024.

И есть все основания надеяться, что на этих важнейших турнирах на российскую улицу придет настоящий, золотой праздник. Эта команда его совершенно точно заслуживает. Как по характеру, так и по возможностям.