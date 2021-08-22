«Мы не та страна, которая может безудержно радоваться серебру». Интервью босса российского волейбола

Станислав Шевченко — про два финала на Олимпиаде-2020, два Евро и ЧМ-2022 в России.

Волейбол стал одним из самых заметных для России видов на Олимпийских играх-2020. Женская сборная наконец вернулась в большую игру — впервые за шесть лет были обыграны боевые составы Китая и США. Были хорошие шансы и в четвертьфинале с Бразилией, но, увы, не сложилось. Мужчины дошли до финала, дважды за турнир обыграв Бразилию. Наконец, у нас первая в истории медаль в пляжном волейболе — до матча за золото дошли Вячеслав Красильников и Олег Стояновский.

В интервью перед стартом Игр-2020 президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко говорил, что задача — привезти из Токио не менее двух медалей. Теперь он подвел итоги главных соревнований пятилетия.

Хотя начали мы с последних событий — женская сборная уже выступает на чемпионате Европы.

Женский Евро

— Мужчины в сентябре поедут на чемпионат Европы основой, а женщины сейчас играют кардинально обновленной сборной. Почему так?

— Мужчины получили хотя бы недельку-другую отдыха после Олимпиады, а женщинам нужно было приступать к работе практически сразу по возвращении из Токио. Это сложно эмоционально: сначала был «пузырь» на Лиге наций, потом на Играх. Проводись ЧЕ на несколько недель позже, была бы другая ситуация.

Вместе с тем сейчас важно дать шанс молодежи. Мужская сборная по своему среднему возрасту в самом соку и практически в полном составе может пройти еще один олимпийский цикл — нужна лишь точечная подпитка. А вот девушкам необходима свежая кровь.

— Не скажутся ли настолько резкие перемены на результате?

— В составе есть люди, которые уже прошли Олимпиаду. Капитан, Женя Старцева, которая на пять баллов сыграла в Токио-2020. Удачно выходила на замену Ксения Смирнова. Арина Федоровцева вообще была одним из лидеров. Так что костяк есть. А молодежи надо давать шансы. Посмотрим, как она ими воспользуется.

Ни мы, ни сама эта команда пока не знаем, чего от нее ждать. Ей ведь — всего-то неделя. Поэтому первая задача — получить как можно больше опыта. Для тренерского штаба важно будет посмотреть, как проявляют себя эти девушки в стрессовых ситуациях: это наметки на ЧМ-2022 и Игры в Париже. Следить за этой командой реально очень интересно, потому что молодой игрок может даже за один турнир спрогрессировать невероятно сильно.

— Почему в заявке на Евро всего 12 человек, если можно было — 14?

— Заявки отправляются заранее. А у нас в самый последний момент из-за травм отвалились сразу несколько игроков: Ирина Воронкова, Екатерина Ефимова, Дарья Малыгина. Потеряли мы их буквально накануне выезда. А выдергивать кого-то в экстренном порядке посчитали неправильным.

Перспективы Бузато

— В полном составе в Токио женская сборная хлопнула США и Китай, но в итоге не смогла пройти дальше четвертьфинала. Как вы оцениваете такое выступление?

— У женщин точно была конкурентная команда, и я считаю, наше место было в призах. Без вариантов проиграли только первый матч — Италии. Потом все было очень достойно. По настрою и желанию никаких вопросов, в Токио мы видели КОМАНДУ.

— Ирина Винер до сих пор бьется с Международной гимнастической федерацией из-за судейства на Олимпиаде. Вскоре после проигранного четвертьфинала с Бразилией стало известно о положительном допинг-тесте Тандары, которая забила нам шесть мячей. Не было желания погромче отреагировать на это?

— Наше дело — играть в волейбол, а не в политику. Мы проиграли тот матч из-за того, что Тандара что-то принимала? Не уверен. В любом случае, мы полностью доверяем FIVB в таких вопросах. Они отреагировали на эту историю в рамках существующего антидопингового законодательства.

— Какие перспективы у Серджио Бузато в женской сборной?

— На мой взгляд, он отработал Олимпиаду хорошо. Все будет решать президиум, но лично я причин, почему Серджио мог бы уйти, не вижу. Тем более на подходе очень интересная молодежь. В последние годы мы побеждали или были в призах на всех юношеских и юниорских турнирах. Теперь наша общая задача — дать этим девочкам максимум игровой практики во взрослом волейболе. Будем думать, как это осуществить.

Финал в Токио

— Туомас Саммелвуо, после выхода мужской сборной в финал Олимпиады, тоже остается на 100 процентов?

— Давайте оставим все вопросы по тренерам до конца чемпионатов Европы. Контракты у них до декабря, будет время спокойно все обсудить. Особых вопросов к главным тренерам сейчас действительно нет, но у нас серьезно работает тренерский совет — и какие-то детали он наверняка захочет прояснить.

— Финал Олимпиады. Как к этому относитесь? С одной стороны, безусловный успех, а с другой — закончили турнир поражением.

— Осадок от поражения всегда остается. Мы не та страна, которая может безудержно радоваться серебру.

При этом забавно сейчас вспоминать слова некоторых заслуженных ветеранов, которые предрекали нашим командам невыход из группы. Хоронили заранее. Зато до посинения хвалили Польшу, Италию и США.

Мужская сборная играла в Токио в современный волейбол. Прошли Аргентину, Штаты, дважды — Бразилию. И шансы на конечный успех были большими. Не получилось, потому что несколько ребят не справились с психологическим давлением. На финал два-три человека вышли закрепощенными, с боязнью ошибиться — из-за чего допустили столько ошибок, что получили 0:2. Хотя, додави первый сет, думаю, все пошло бы по нашему сценарию.

Потом переломили себя. Но на тай-брейке снова пошли невынужденные ошибки. И да, серебро Олимпиады — это хорошо. Но вместе с тем осадок остался. В финале реализовать себя полностью нам не удалось.

Мужской Евро

— Сейчас будет шанс на золото на Евро. Хотя после Олимпиады придется непросто.

— Непросто. Всего ничего прошло с Олимпиады. Ну а что делать? Все это понимают, но играть-то все равно надо.

— Игорь Кобзарь в Токио сказал, что в России есть еще один полноценный состав, который мог бы примерно на том же уровне играть на Олимпиаде. Не было мыслей сильнее обновить команду на ЧЕ?

— У нас там, видимо, не будет Полетаева. У Вити воспаление ахиллового сухожилия. Предполагаю, что в диагонали будет играть Егор Клюка. Возьмем Антона Семышева, который себя великолепно проявил в клубном сезоне. Будут Илья Власов, Кирилл Клец и Максим Жигалов. Так что ротация есть.

Кстати, завершая разговор про Токио. Хочу отметить вклад наших генеральных менеджеров — Сергея Тетюхина и Любови Соколовой. Они были звездами в спорте, а теперь сумели очень органично вписаться в новой роли. Они были связующими звеньями между тренерским штабом и игроками и справились со своими задачами на отлично. С ними мы угадали на 100 процентов.

Историческая медаль в пляжном волейболе

— Хорошо помню, как вы переживали в Рио из-за пляжки. До первого в истории олимпийского подиума там не хватило всего ничего. Когда Красильников и Стояновский в полуфинале Токио-2020 прошли катарцев и стало понятно, что историческая медаль никуда не денется, выдохнули?

— Честно говоря, мы сильно переживали за ту игру. Катарцы — первый номер мирового рейтинга в этом сезоне. Конечно, после победы мы выдохнули. Другое дело, что и сами ребята, кажется, выдохнули. У них непросто складывался сезон, они неудачно вкатывались в олимпийский турнир. Им приходилось тратить много психологической энергии. А с Катаром выдали очень качественный матч.

— И в финале были эмоционально пустоваты.

— Вот и мне так показалось. Но, тем не менее, это серебро Олимпиады. Мне еще 10 лет назад говорили: «Да какой тебе пляжный волейбол, у вас снега по колено». Многие думали, что пляжка — это удел Бразилии и США. Но мы показываем, что это не так. У нас же и вторая пара выступала хорошо. Лешуков и Семенов — единственные, кто в итоге обыграл в Токио олимпийских чемпионов из Норвегии.

— Кстати, про снег. Есть золото Лондона, пришла, наконец, олимпийская медаль в пляжке, теперь вам для «Большого шлема» нужен олимпийский подиум в снежном волейболе.

— Очень велика вероятность, что он будет в программе Олимпийских игр-2026. В Пекине-2022 снежный волейбол будет представлен в качестве демонстрационного вида. Мы уже развиваем этот вид, так что наши команды будут готовы включиться сразу.

Чемпионат мира в России

— В 2022-м сразу три ЧМ: в пляжке, у женщин и у мужчин. Причем последний — в России. Чего ждете от такого насыщенного года?

— В волейболе, в отличие от большинства видов спорта, чемпионаты мира проводятся лишь раз в четыре года. В жизни даже топ-спортсмена может быть всего один-два чемпионата мира. Поэтому право принять такой турнир говорит о большом доверии к нам со стороны FIVB. И для России такой турнир — знаковое событие. Подготовка идет полным ходом. Нам оказывается всесторонняя поддержка как со стороны правительства, так и на местах — губернаторами всех 10 регионов. Цели спортивные — понятны. Медали во всех турнирах.

Глобальная — посредством чемпионата мира в России мы хотим всей стране показать, что такое волейбол. Игры будут проводиться в Сибири, на Урале, на Волге, в центре и на самом Западе. Мы постараемся сделать все, чтобы заразить страну любовью к нашему виду спорта и максимально его пропагандировать. Надеемся на серьезное наследие, на то, что родители поведут детей в волейбольные секции. Нам нужно отбирать целевую аудиторию у других видов спорта. Предстоящий год должен стать толчком для развития волейбола. И, уверен, станет.