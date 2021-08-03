Волейбол на Олимпиаде: расписание и результаты 1/4 финала, Россия — Канада и другие матчи
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На Олимпийских играх-2020 в Токио стартует плей-офф волейбольного турнира мужских сборных.
В 1/4 финала сборная России (ROC, Олимпийского комитета России) играет с Канадой. Победитель этой пары выходит на лучшего в противостоянии Бразилии и Японии.
Олимпийские игры 2020. Токио, Япония. Волейбол. Мужчины.
Плей-офф: расписание и результаты матчей (время московское)
1/4 финала
3 августа, вторник
03.00. Россия — Канада
07.00. Япония — Бразилия
11.00. Италия — Аргентина
15.30. Польша — Франция
1/2 финала — 5 августа, четверг (07.00, 15.00)
Япония / Бразилия — Россия / Канада
Польша / Франция — Италия / Аргентина
Матч за 3-е место — 7 августа, суббота (07.30)
Финал — 7 августа, суббота (15.15)
Все события одиннадцатого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.
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