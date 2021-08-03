На Олимпийских играх-2020 в Токио стартует плей-офф волейбольного турнира мужских сборных.

В 1/4 финала сборная России (ROC, Олимпийского комитета России) играет с Канадой. Победитель этой пары выходит на лучшего в противостоянии Бразилии и Японии.

Плей-офф: расписание и результаты матчей (время московское)

1/4 финала

3 августа, вторник

03.00. Россия — Канада

07.00. Япония — Бразилия

11.00. Италия — Аргентина

15.30. Польша — Франция

1/2 финала — 5 августа, четверг (07.00, 15.00)

Япония / Бразилия — Россия / Канада

Польша / Франция — Италия / Аргентина

Матч за 3-е место — 7 августа, суббота (07.30)

Финал — 7 августа, суббота (15.15)

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