Олимпиада
Токио-2020
Волейбол
Новости
Медальный зачет Таблицы (М) Таблицы (Ж) Календарь Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Волейбол

Волейбол на Олимпиаде: расписание и результаты 1/4 финала, Россия — Канада и другие матчи

02:00
Олимпиада-2020 в Токио: сборная России и еще семь команд стартуют в плей-офф. Фото AFP
Олимпиада-2020 в Токио: сборная России и еще семь команд стартуют в плей-офф. Фото AFP
Теги:
На Олимпийских играх-2020 в Токио стартует плей-офф волейбольного турнира мужских сборных.

В 1/4 финала сборная России (ROC, Олимпийского комитета России) играет с Канадой. Победитель этой пары выходит на лучшего в противостоянии Бразилии и Японии.

Олимпийские игры 2020. Токио, Япония. Волейбол. Мужчины.

Плей-офф: расписание и результаты матчей (время московское)

1/4 финала

3 августа, вторник

03.00. Россия — Канада

07.00. Япония — Бразилия

11.00. Италия — Аргентина

15.30. Польша — Франция

1/2 финала — 5 августа, четверг (07.00, 15.00)

Япония / Бразилия — Россия / Канада

Польша / Франция — Италия / Аргентина

Матч за 3-е место — 7 августа, суббота (07.30)

Финал — 7 августа, суббота (15.15)

Все события одиннадцатого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Российским синхронисткам путают музыку, а они троллят МОК купальниками. Что не так с олимпийским турниром?
Биолог объяснил причину быстрого поражения легких из-за COVID-19
Как по знаку зодиака узнать предпочтения человека в сексе
Пропавшую под Бийском школьницу нашли без велосипеда и вещей
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события