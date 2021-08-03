Сборная Аргентины по волейболу вышла в полуфинал Олимпийских игр
13:49
Сборная Аргентины по волейболу вышла в полуфинал Олимпийских игр, обыграв команду Италии со счетом 3:2.
В полуфинале Аргентина сыграет с победителем матча Польша — Франция.
Волейбол
Олимпийские игры
Мужчины
1/4 финала
Италия — Аргентина — 2:3 (25:21, 23:25, 23:25, 25:14, 12:15)
3 августа. Токио. «Ariake Arena».
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