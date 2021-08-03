Олимпиада
Токио-2020
Волейбол
Новости
Медальный зачет Таблицы (М) Таблицы (Ж) Календарь Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Волейбол

Сборная Аргентины по волейболу вышла в полуфинал Олимпийских игр

13:49
Теги:

Сборная Аргентины по волейболу вышла в полуфинал Олимпийских игр, обыграв команду Италии со счетом 3:2.

В полуфинале Аргентина сыграет с победителем матча Польша — Франция.

Волейбол

Олимпийские игры

Мужчины

1/4 финала

Италия — Аргентина — 2:3 (25:21, 23:25, 23:25, 25:14, 12:15)

3 августа. Токио. «Ariake Arena».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Российским синхронисткам путают музыку, а они троллят МОК купальниками. Что не так с олимпийским турниром?
Олимпиада-2020: Китай и США лидируют в медальном зачете, Россия опустилась на шестое место
Соперник российского борца Евлоева по финалу Олимпиады Алексанян получил травму
Расписание соревнований по вольной борьбе на Олимпийских играх-2020 в Токио
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд