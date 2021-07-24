Олимпиада
Токио-2020
Волейбол
Новости
Медальный зачет Таблицы (М) Таблицы (Ж) Календарь Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Волейбол

Тетюхин прокомментировал победу российских волейболистов над Аргентиной в первом матче на Олимпиаде-2020

12:34
Теги:

Генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу Сергей Тетюхин прокомментировал победу команды над Аргентиной (3:1) в первом матче на Олимпиаде в Токио.

«Стартовая игра всегда такая. Было волнение в первой партии и на протяжении всего матча. Задачу выполнили, хоть это был не суперкрасивый волейбол. Но результат есть. Ощущаются пустые трибуны и отсутствие болельщиков. Они дают пустоту и неуверенность. При забитых трибунах ребята чувствовали бы себя совсем по-другому, но все в равных условиях», — приводит ТАСС слова Тетюхина.

Следующий матч на Играх россияне проведут 26 июля против США, начало — в 5.05 (мск).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11978007

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Почему нашу делегацию не выпустили перед американцами? Японцы схитрили на церемонии открытия Олимпиады
Расписание соревнований по спортивной гимнастике на Олимпийских играх-2020 в Токио
Максим Михайлов: вечером нес флаг на открытии, а днем бомбил Аргентину. У России — первая победа
Россия снова победила МОК в суде. Босс нашей тяжелой атлетики едет в Токио при помощи Ричарда Макларена
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд