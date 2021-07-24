Тетюхин прокомментировал победу российских волейболистов над Аргентиной в первом матче на Олимпиаде-2020
12:34
Генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу Сергей Тетюхин прокомментировал победу команды над Аргентиной (3:1) в первом матче на Олимпиаде в Токио.
«Стартовая игра всегда такая. Было волнение в первой партии и на протяжении всего матча. Задачу выполнили, хоть это был не суперкрасивый волейбол. Но результат есть. Ощущаются пустые трибуны и отсутствие болельщиков. Они дают пустоту и неуверенность. При забитых трибунах ребята чувствовали бы себя совсем по-другому, но все в равных условиях», — приводит ТАСС слова Тетюхина.
Следующий матч на Играх россияне проведут 26 июля против США, начало — в 5.05 (мск).
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