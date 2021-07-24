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Сборная США в трех партиях обыграла Францию на старте волейбольного турнира Олимпиады

18:32
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В матче первого тура группового этапа мужского волейбольного турнира Олимпиады в Токио сборная США победила команду Франции — 3:0. Счет в партиях — 25:18, 25:18, 25:22.

Американцы и французы выступают в группе В вместе со сборной России. Россияне ранее обыграли команду Аргентины (3:1). Кроме них, три очка за победу после первого тура в группе В также имеет сборная Бразилии, в трех сетах переигравшая Тунис.

Следующий матч американцы проведут против сборной России. Игра состоится 26 июля и начнется в 05.05 по московскому времени.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Группа В

США — Франция — 3:0 (25:18, 25:18, 25:22)

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Евгений Петров все материалы автора

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