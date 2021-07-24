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Сборная России по волейболу обыграла Аргентину в первом матче на Олимпиаде в Токио

10:31
Игроки сборной России по волейболу. Фото AFP
Игроки сборной России по волейболу. Фото AFP
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Сборная России победила сборную Аргентины в первом матче группового турнира на Олимпиаде в Токио.

Россияне одержали победу в четырех сетах — 3:1.

Следующий матч на турнире Россия проведет против сборной США. Игра состоится 26 июля, начало — в 5.05 (мск).

Волейбол

Олимпийские игры. Мужчины

Группа B

Россия — Аргентина — 3:1 (21:25, 25:23, 25:17, 25:21)

24 июля.

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события