Сборная России по волейболу обыграла Аргентину в первом матче на Олимпиаде в Токио
10:31
Сборная России победила сборную Аргентины в первом матче группового турнира на Олимпиаде в Токио.
Россияне одержали победу в четырех сетах — 3:1.
Следующий матч на турнире Россия проведет против сборной США. Игра состоится 26 июля, начало — в 5.05 (мск).
Волейбол
Олимпийские игры. Мужчины
Группа B
Россия — Аргентина — 3:1 (21:25, 25:23, 25:17, 25:21)
24 июля.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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