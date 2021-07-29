Тарпищев назвал причину поражения Медведева в четвертьфинале олимпийского турнира

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Даниила Медведева в четвертьфинале турнира на Олимпиаде в Токио.

«Причина в том, что не хватило полноценной адаптации. По объективным причинам — из-за получения американской визы. Прошел бы подготовку со всей командой в Южно-Сахалинске — был бы в финале здесь, не заклинило бы его, как вчера. И дело именно в этом, а не в инциденте с журналистом накануне — тут все опытные, психологически это никак повлиять не могло.

Реально, сейчас класс игры ведущих теннисистов держится «на соплях» — результат зависит от пяти-шести очков, выигранных в нужное время. И то, что у Дани накануне «свело легкие», — это следствия адаптационные", — приводит слова Тарпищева ТАСС.

29 июля Медведев проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте в 1/4 финала Олимпиады со счетом 2:6, 6:7 (5:7).