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Тарпищев: «Хоть и выиграли наши пары в миксте на Олимпиаде, но я плевался»

20:02
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил игру российских теннисистов в миксте на Олимпиаде в Токио.

За сборную России в смешанном парном разряде выступают Андрей Рублев с Анастасией Павлюченковой и Аслан Карацев с Еленой Весниной.

«Это здорово, конечно, но я удивлен, если честно. Слишком много было ошибок и тактически неграмотных действий у наших игроков. В миксте же надо играть на женщину, на того, кто слабее, если хочешь выиграть. Надо пользоваться. Но наши будто стесняются, постоянно играют на мужика у соперников. И чуть не поплатились же за это. Вот Николай Николаевич Озеров на тренировке как пробьет в грудь! Та в слезах. Но не умеешь играть — не выходи на корт, а тут стесняются, на мужика играют. Хоть и выиграли наши пары в миксте, но я плевался — очень много нерациональных решений», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Обе российские пары прошли в полуфинал олимпийского турнира.

Рублев и Павлюченкова в четвертьфинале победили японцев Эну Сибахару и Бена Маклахланасо счетом 7:5, 6:7 (0:7), 10:8. А Карацев и Веснина победили Игу Швентек и Лукаша Кубота со счетом 6:4, 6:4.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12019247

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