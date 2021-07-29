Джокович и Стоянович вышли в полуфинал теннисного олимпийского турнира в миксте
16:28
Сербы Новак Джокович и Нина Стоянович вышли в полуфинал теннисного олимпийского турнира в миксте. В двух сетах они победили пару из Германии Лаура Зигемунд — Кевин Кравиц — 6:1, 6:2.
За выход в финал сербская пара поспорит с россиянами Еленой Весниной и Асланом Карацевым.
Теннис
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Микст
Парный разряд
1/4 финала
Нина Стоянович / Новак Джокович (Сербия) — Лаура Зигемунд / Кевин Кравиц (Германия) — 6:1, 6:2
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