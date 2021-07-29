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Джокович и Стоянович вышли в полуфинал теннисного олимпийского турнира в миксте

16:28
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Сербы Новак Джокович и Нина Стоянович вышли в полуфинал теннисного олимпийского турнира в миксте. В двух сетах они победили пару из Германии Лаура Зигемунд — Кевин Кравиц — 6:1, 6:2.

За выход в финал сербская пара поспорит с россиянами Еленой Весниной и Асланом Карацевым.

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Микст

Парный разряд

1/4 финала

Нина Стоянович / Новак Джокович (Сербия) — Лаура Зигемунд / Кевин Кравиц (Германия) — 6:1, 6:2

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Иван Шитик все материалы автора

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