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Собкин высказался о шансах российских теннисистов на медали на Олимпиаде

19:36
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Бывший тренер Михаила Южного Борис Собкин высказался по поводу выступления российских теннисистов на Играх в Токио.

«Уровень будет высоким. Достаточно того, что играют первый и второй номера в мире, Новак Джокович и Даниил Медведев. Но нужно понимать, что в теннисном мире Олимпиада стоит особняком. Она имеет не такой вес, как в других видах спорта: там спортсмены ждут четыре года и не могут дождаться, а в теннисе такого нет. Почетно выигрывать только медали, а их всего три. Остальным ничего не достается, даже очков. Но в любом случае Олимпиада остается интересной — это мировое событие. Я считаю, что теннисный турнир мог бы быть сильнее, но он отнюдь не будет слабым», — цитирует Собкина RT.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Соревнования по теннису состоятся с 24 июля по 1 августа.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/article/887903-sobkin-tennis-olimpiada

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Виктория Кравченко все материалы автора

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