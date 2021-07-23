Собкин высказался о шансах российских теннисистов на медали на Олимпиаде
Бывший тренер Михаила Южного Борис Собкин высказался по поводу выступления российских теннисистов на Играх в Токио.
«Уровень будет высоким. Достаточно того, что играют первый и второй номера в мире, Новак Джокович и Даниил Медведев. Но нужно понимать, что в теннисном мире Олимпиада стоит особняком. Она имеет не такой вес, как в других видах спорта: там спортсмены ждут четыре года и не могут дождаться, а в теннисе такого нет. Почетно выигрывать только медали, а их всего три. Остальным ничего не достается, даже очков. Но в любом случае Олимпиада остается интересной — это мировое событие. Я считаю, что теннисный турнир мог бы быть сильнее, но он отнюдь не будет слабым», — цитирует Собкина RT.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Соревнования по теннису состоятся с 24 июля по 1 августа.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/article/887903-sobkin-tennis-olimpiada
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