Собкин высказался о шансах российских теннисистов на медали на Олимпиаде

Бывший тренер Михаила Южного Борис Собкин высказался по поводу выступления российских теннисистов на Играх в Токио.

«Уровень будет высоким. Достаточно того, что играют первый и второй номера в мире, Новак Джокович и Даниил Медведев. Но нужно понимать, что в теннисном мире Олимпиада стоит особняком. Она имеет не такой вес, как в других видах спорта: там спортсмены ждут четыре года и не могут дождаться, а в теннисе такого нет. Почетно выигрывать только медали, а их всего три. Остальным ничего не достается, даже очков. Но в любом случае Олимпиада остается интересной — это мировое событие. Я считаю, что теннисный турнир мог бы быть сильнее, но он отнюдь не будет слабым», — цитирует Собкина RT.