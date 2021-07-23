Джокович: «Немного странно, что Олимпиада пройдет без Федерера и Надаля. Привык видеть хотя бы одного из них»

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о том, что швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль не выступят на Олимпиаде в Токио.

«За последние 15 лет я провел не очень много турниров без Роджера и Рафы. Так что это немного странно, потому что я привык видеть хотя бы одного из них.

Но сюда все равно приехали лучшие игроки мира: Медведев, Циципас, Зверев, Рублев. Это парни из топ-6, топ-7, главные претенденты на медали", — приводит слова Джоковича Tennishead.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Соревнования по теннису состоятся с 24 июля по 1 августа.