Джокович: «Немного странно, что Олимпиада пройдет без Федерера и Надаля. Привык видеть хотя бы одного из них»
13:51
Сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о том, что швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль не выступят на Олимпиаде в Токио.
«За последние 15 лет я провел не очень много турниров без Роджера и Рафы. Так что это немного странно, потому что я привык видеть хотя бы одного из них.
Но сюда все равно приехали лучшие игроки мира: Медведев, Циципас, Зверев, Рублев. Это парни из топ-6, топ-7, главные претенденты на медали", — приводит слова Джоковича Tennishead.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Соревнования по теннису состоятся с 24 июля по 1 августа.
Дополнительная информация:
https://tennishead.net/djokovic-olympics-will-be-strange-without-federer-nadal/
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