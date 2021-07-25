Первая ракетка мира Барти не смогла выйти в 1/16 финала турнира Олимпиады

Австралийская теннисистка Эшли Барти в 1/32 финала олимпийского турнира уступила испанке Саре Соррибес-Тормо со счетом 4:6, 3:6.

Австралийка сделала 4 эйса и 2 двойные ошибки, а также реализовала 2 брейк-пойнта из 9. Испанка ни разу не подала навылет, один раз ошиблась на второй подаче и взяла 5 брейков.

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Одиночный разряд

1-й круг

Эшли Барти (Австралия) — Сара Соррибес-Тормо (Испания) — 0:2 (4:6, 3:6)

Юлия Путинцева (Казахстан) — Надя Подороска (Аргентина) — 6:7, 3:1 — отказ Путинцевой

Вероника Сепеде Ройг (Парагвай) — Ван Цян (Китай) — 0:2 (4:6, 3:6)