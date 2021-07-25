Первая ракетка мира Барти не смогла выйти в 1/16 финала турнира Олимпиады
06:56
Австралийская теннисистка Эшли Барти в 1/32 финала олимпийского турнира уступила испанке Саре Соррибес-Тормо со счетом 4:6, 3:6.
Австралийка сделала 4 эйса и 2 двойные ошибки, а также реализовала 2 брейк-пойнта из 9. Испанка ни разу не подала навылет, один раз ошиблась на второй подаче и взяла 5 брейков.
Теннис
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг
Эшли Барти (Австралия) — Сара Соррибес-Тормо (Испания) — 0:2 (4:6, 3:6)
Юлия Путинцева (Казахстан) — Надя Подороска (Аргентина) — 6:7, 3:1 — отказ Путинцевой
Вероника Сепеде Ройг (Парагвай) — Ван Цян (Китай) — 0:2 (4:6, 3:6)
Читайте также
2
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю