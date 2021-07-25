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Соболенко вышла в 1/16 финала турнира Олимпиады

06:28

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в первом раунде олимпийского турнира обыграла Магду Линетт из Польши со счетом 6:2, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 10 минут. В 1/16 финала Соболенко встретится с победительницей матча Каролин Гарсия (Франция) — Донна Векич (Хорватия).

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Одиночный разряд

1-й круг

Арина Соболенко (Белоруссия) — Магда Линетт (Польша) — 2:0 (6:2, 6:1)

Каролина Плишкова (Чехия) — Ализе Корне (Франция) — 2:0 (6:1, 6:3)

Камила Джорджи (Италия) — Дженнифер Брэди (США) — 2:0 (6:3, 6:2)

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Сергей Разин все материалы автора

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