Соболенко вышла в 1/16 финала турнира Олимпиады
06:28
Белорусская теннисистка Арина Соболенко в первом раунде олимпийского турнира обыграла Магду Линетт из Польши со счетом 6:2, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 10 минут. В 1/16 финала Соболенко встретится с победительницей матча Каролин Гарсия (Франция) — Донна Векич (Хорватия).
Теннис
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг
Арина Соболенко (Белоруссия) — Магда Линетт (Польша) — 2:0 (6:2, 6:1)
Каролина Плишкова (Чехия) — Ализе Корне (Франция) — 2:0 (6:1, 6:3)
Камила Джорджи (Италия) — Дженнифер Брэди (США) — 2:0 (6:3, 6:2)
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю