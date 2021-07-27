Карацев уступил Шарди в 1/16 финала турнира Олимпиады
09:59
Российский теннисист Аслан Карацев в 1/16 финала олимпийского турнира уступил французу Жереми Шарди со счетом 6:7, 6:4, 3:6.
Встреча длилась 2 часа 3 минуты. Россиянин сделал 4 эйса и 5 двойных ошибок, а также реализовал 2 брейк-пойнта из 5. Отметим, на счету француза 20 подач навылет.
В 1/16 финала Шарди встретится с победителем пары Лиам Броди (Великобритания) — Хуберт Гуркач (Польша).
Теннис
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Одиночный разряд
2-й круг
Жереми Шарди (Франция) — Аслан Карацев (Россия) — 7:5, 4:6, 6:3
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