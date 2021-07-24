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Павлюченкова пожаловалась на жару на Олимпиаде в Токио

08:58
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, что ей было трудно играть в первом матче на Олимпиаде в Токио из-за жары.

«От жары мне слишком тяжело было играть. В Бразилии на Играх было жарко, но терпимо, сегодня же еще и нереальная влажность, кажется, 70 процентов. До сих пор болит голова после игры. Врачи советуют побольше холодного душа, лежать, отдыхать, ноги кверху, и терпеть. Практически все соревнования на Олимпиаде проходят без зрителей. «Их отсутствие напрягает. Здесь совсем ноль болельщиков», — приводит ТАСС слова Павлюченковой.

В 1/32 финала Игр Павлюченкова победила итальянку Сару Эррани (6:0, 6:1). В 1/16 финала турнира россиянка встретится с победителем матча Анна-Лена Фридзам (Германия) — Хитер Уотсон (Великобритания).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11977153

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Иван Торопцев все материалы автора

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