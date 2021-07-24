Карацев вышел в 1/16 финала турнира Олимпиады
09:20
Российский теннисист Аслан Карацев в матча 1/32 финала олимпийского турнира обыграл американца Томми Пола со счетом 6:3, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 16 минут. Россиянин один эйс и две двойные ошибки, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 4.
В 1/16 финала Карацев сыграет с французом Жереми Шарди.
Теннис
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Одиночный разряд
1-й круг
Аслан Карацев (Россия) — Томми Пол (США) — 2:0 (6:3, 6:2)
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