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Карацев вышел в 1/16 финала турнира Олимпиады

09:20
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Российский теннисист Аслан Карацев в матча 1/32 финала олимпийского турнира обыграл американца Томми Пола со счетом 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. Россиянин один эйс и две двойные ошибки, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 4.

В 1/16 финала Карацев сыграет с французом Жереми Шарди.

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

1-й круг

Аслан Карацев (Россия) — Томми Пол (США) — 2:0 (6:3, 6:2)

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Сергей Разин все материалы автора

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