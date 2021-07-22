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Медведев сыграет с Бубликом, Рублев встретится с Нисикори в первом круге олимпийского теннисного турнира

06:47
Даниил Медведев. Фото AFP
Даниил Медведев. Фото AFP
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Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала сетку мужского одиночного турнира по теннису на Олимпиаде в Токио.

Россию представят четыре спортсмена. Андрей Рублев сыграет с японцем Кеи Нисикори, Аслан Карацев — с американцем Томми Полом, Карен Хачанов — с японцем Есихито Нишиокой, а Даниил Медведев — с Александром Бубликом из Казахстана.

Официальная церемония открытия Олимпиады в Токио состоится 23 июля, Игры будут идти до 8 августа. Теннисный турнир пройдет с 24 июля по 1 августа.

Дополнительная информация:

https://www.itftennis.com/media/5484/mens-singles.pdf

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Иван Торопцев все материалы автора

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