Павлюченкова сыграет с Эррани, Александрова встретится с Мертенс в первом круге олимпийского турнира

Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала сетку женского одиночного турнира на Олимпиаде в Токио.

Россию представят четыре теннисистки. Анастасия Павлюченкова сыграет с итальянкой Сарой Эррани, Вероника Кудерметова — с испанкой Гарбинье Мугурусой, Екатерина Александрова — с бельгийкой Элизе Мертенс, а Елена Веснина — с Еленой Остапенко из Латвии.

Официальная церемония открытия Олимпиады в Токио состоится 23 июля, Игры будут идти до 8 августа. Теннисный турнир пройдет с 24 июля по 1 августа.