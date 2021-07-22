Павлюченкова сыграет с Эррани, Александрова встретится с Мертенс в первом круге олимпийского турнира
06:58
Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала сетку женского одиночного турнира на Олимпиаде в Токио.
Россию представят четыре теннисистки. Анастасия Павлюченкова сыграет с итальянкой Сарой Эррани, Вероника Кудерметова — с испанкой Гарбинье Мугурусой, Екатерина Александрова — с бельгийкой Элизе Мертенс, а Елена Веснина — с Еленой Остапенко из Латвии.
Официальная церемония открытия Олимпиады в Токио состоится 23 июля, Игры будут идти до 8 августа. Теннисный турнир пройдет с 24 июля по 1 августа.
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