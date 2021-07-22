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Павлюченкова сыграет с Эррани, Александрова встретится с Мертенс в первом круге олимпийского турнира

06:58
Анастасия Павлюченкова. Фото AFP
Анастасия Павлюченкова. Фото AFP
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Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала сетку женского одиночного турнира на Олимпиаде в Токио.

Россию представят четыре теннисистки. Анастасия Павлюченкова сыграет с итальянкой Сарой Эррани, Вероника Кудерметова — с испанкой Гарбинье Мугурусой, Екатерина Александрова — с бельгийкой Элизе Мертенс, а Елена Веснина — с Еленой Остапенко из Латвии.

Официальная церемония открытия Олимпиады в Токио состоится 23 июля, Игры будут идти до 8 августа. Теннисный турнир пройдет с 24 июля по 1 августа.

Дополнительная информация:

https://www.itftennis.com/media/5482/womens-singles.pdf

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Иван Торопцев все материалы автора

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