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Карен Хачанов: «Всегда хотел поехать на Олимпийские игры и представить нашу страну»

21:46
Карен Хачанов. Фото ОКР
Карен Хачанов. Фото ОКР
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Россиянин Карен Хачанов высказал мнение о важности Олимпийских игр для него и других теннисистов.

«Все ребята — Андрей Рублев, Даниил Медведев, Аслан Карацев и я — впервые на Олимпийских играх, — приводит Служба информации ОКР слова Хачанова. — Атмосфера тут очень классная, но антиковидные ограничения накладывают отпечаток. Очень обидно, что не будет возможности посмотреть другие соревнования, что зрителей не пустят на трибуны. Но несмотря на все трудности, мы рады быть здесь и представлять нашу страну».

Также россиянин высказался о решении ряда ведущих теннисистов не участвовать в Олимпиаде.

«Может коронавирус, а может и просто лень лететь в Японию накануне старта личного сезона и US Open. Просто они думают больше о себе, нежели о столь масштабном турнире. У всех разные приоритеты и мнения на этот счет. Кто-то хочет выступить на Играх, а кому-то они безразличны. Для нашей мужской команды это всегда было важно. Очень хотели поехать в Токио и представить нашу страну на Олимпийских играх. Именно для этого мы сейчас здесь», — сказал Хачанов.

Олимпийский теннисный турнир стартует в Токио 24 июля.

Дополнительная информация:

https://olympic.ru/news/tokyo-2020/karen-hachanov-vsegda-hotel-poehat-na-olimpijskie-igry-i-predstavit-nashu-stranu/

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