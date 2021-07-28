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В чилийском издании прокомментировали скандальный вопрос своего журналиста Медведеву на Олимпиаде

19:11
Даниил Медведев. Фото AFP
Даниил Медведев. Фото AFP
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Альваро Поблете, заместитель шефа отдела спорта La Tercera, прокомментировал вопрос своего журналиста российскому теннисисту Даниилу Медведеву.

«В вопросе Медведеву не было никакого злого умысла, — сказал Польбете. — Мы ни в коем случае не имели ввиду, что Медведев — читер, или что мы его в чем-то подозреваем. Наш корреспондент только делал материал о том, каково это выступать без национального флага и гимна».

После победы Медведева над итальянцем Фабио Фоньини (6:2, 3:6, 6:2) в матче 1/8 финала Олимпиады в Токио чилийский журналист задал следующий вопрос теннисисту: «Россияне несут на этих Играх клеймо обманщиков. Как вы это воспринимаете?» Россиянин отказался отвечать и попросил организаторов не допускать этого журналиста на Игры в дальнейшем.

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Мария Маркова все материалы автора

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