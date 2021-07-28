В чилийском издании прокомментировали скандальный вопрос своего журналиста Медведеву на Олимпиаде

Альваро Поблете, заместитель шефа отдела спорта La Tercera, прокомментировал вопрос своего журналиста российскому теннисисту Даниилу Медведеву.

«В вопросе Медведеву не было никакого злого умысла, — сказал Польбете. — Мы ни в коем случае не имели ввиду, что Медведев — читер, или что мы его в чем-то подозреваем. Наш корреспондент только делал материал о том, каково это выступать без национального флага и гимна».

После победы Медведева над итальянцем Фабио Фоньини (6:2, 3:6, 6:2) в матче 1/8 финала Олимпиады в Токио чилийский журналист задал следующий вопрос теннисисту: «Россияне несут на этих Играх клеймо обманщиков. Как вы это воспринимаете?» Россиянин отказался отвечать и попросил организаторов не допускать этого журналиста на Игры в дальнейшем.