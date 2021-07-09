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Кирьос пропустит Олимпийские игры

06:05
Ник Кирьос. Фото Instagram
Ник Кирьос. Фото Instagram
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Австралийский теннисист Ник Кирьос объявил, что пропустит Олимпийские игры. Спортсмен получил травму мышц живота на Уимблдоне.

«Привет, ребята. Я просто хочу сообщить вам, что решил отказаться от участия в Олимпийских играх. Это решение я принял нелегко. Я мечтал представлять Австралию на Олимпийских играх, и я знаю, что никогда больше не получу такой возможности. Но я также знаю себя. Мысль об игре перед пустыми стадионами меня не устраивает. Такого не было никогда.

Я также не хотел бы лишать здорового австралийского спортсмена возможности представлять страну. Я также потрачу всё время на то, чтобы поправить свое здоровье. Удачи всем австралийцам, и скоро увидимся на площадке", — написал Кирьос в Twitter.

Ранее Кирьос говорил, что сомневается в необходимости участия в Олимпиаде в условиях антиковидных ограничений.

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Евгений Козинов все материалы автора

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