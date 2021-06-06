Агент Клаудиньо прокомментировал информацию о близком переходе игрока в «Зенит»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо Родригеса, прокомментировал «СЭ» информацию о том, что игрок близок к переходу в «Зенит» за 15 миллионов евро.

Об этом сообщает журналист Бренно Беретта, добавив, что в сделку также включат бонусы.

«Предложений от «Зенита» пока не поступало», — сказал Гарсия «СЭ».

Клаудиньо забил 32 гола и отдал 24 голевые передачи в 122 играх за «Ред Булл Брагантино».

(Данил Алешин)