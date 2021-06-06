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Агент Клаудиньо прокомментировал информацию о близком переходе игрока в «Зенит»

6 июня 2021, 18:54
Клаудиньо Родригес. Фото Instagram
Клаудиньо Родригес. Фото Instagram
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Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо Родригеса, прокомментировал «СЭ» информацию о том, что игрок близок к переходу в «Зенит» за 15 миллионов евро.

Об этом сообщает журналист Бренно Беретта, добавив, что в сделку также включат бонусы.

«Предложений от «Зенита» пока не поступало», — сказал Гарсия «СЭ».

Клаудиньо забил 32 гола и отдал 24 голевые передачи в 122 играх за «Ред Булл Брагантино».

(Данил Алешин)

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