Агент Клаудиньо прокомментировал информацию о близком переходе игрока в «Зенит»
6 июня 2021, 18:54
Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо Родригеса, прокомментировал «СЭ» информацию о том, что игрок близок к переходу в «Зенит» за 15 миллионов евро.
Об этом сообщает журналист Бренно Беретта, добавив, что в сделку также включат бонусы.
«Предложений от «Зенита» пока не поступало», — сказал Гарсия «СЭ».
Клаудиньо забил 32 гола и отдал 24 голевые передачи в 122 играх за «Ред Булл Брагантино».
(Данил Алешин)
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