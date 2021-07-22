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Джокович и Маррей вместе потренировались перед стартом Олимпиады в Токио

17:42
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Теннисисты Новак Джокович и Энди Маррей вместе потренировались перед началом Олимпиады в Токио.

В первом круге серб сыграет с Уго Делльеном, Маррей — с Феликсом Оже-Альяссимом.

Соревнования по теннису на Олимпиаде-2020 пройдут с 24 июля по 1 августа. На предыдущих Играх в Рио обладателем золота в одиночном мужском разряде стал британец Энди Маррей.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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