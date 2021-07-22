Джокович и Маррей вместе потренировались перед стартом Олимпиады в Токио
17:42
Теннисисты Новак Джокович и Энди Маррей вместе потренировались перед началом Олимпиады в Токио.
В первом круге серб сыграет с Уго Делльеном, Маррей — с Феликсом Оже-Альяссимом.
Соревнования по теннису на Олимпиаде-2020 пройдут с 24 июля по 1 августа. На предыдущих Играх в Рио обладателем золота в одиночном мужском разряде стал британец Энди Маррей.
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