Джокович и Маррей вместе потренировались перед стартом Олимпиады в Токио

Теннисисты Новак Джокович и Энди Маррей вместе потренировались перед началом Олимпиады в Токио.

В первом круге серб сыграет с Уго Делльеном, Маррей — с Феликсом Оже-Альяссимом.

Соревнования по теннису на Олимпиаде-2020 пройдут с 24 июля по 1 августа. На предыдущих Играх в Рио обладателем золота в одиночном мужском разряде стал британец Энди Маррей.