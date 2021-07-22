Циципас заявил, что психологически и физически он готов к Олимпиаде

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас рассказал об ожиданиях от первого круга Олимпиады против Филиппа Кольшрайбера.

«Нас ждет битва бэкхендов. Я играл с ним несколько раз, надеюсь на хорошее начало — постараюсь действовать агрессивно, умно и навязать свою игру.



Психологически я готов к Олимпиаде и физически тоже. Сейчас меня ничего не беспокоит. Олимпийский опыт ни с чем не сравнить. Невероятно понимать, что теперь это реальность», — цитирует Циципаса официальный сайт ITF.

Соревнования по теннису на Олимпиаде-2020 пройдут с 24 июля по 1 августа.