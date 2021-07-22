Тарпищев рассказал, как проходит акклиматизация у Медведева перед Олимпиадой в Токио

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о состоянии российского теннисиста Даниила Медведева перед Олимпиадой в Токио.

«Медведев все еще не получает больших нагрузок здесь, потому что продолжает проходить адаптацию и акклиматизацию к непривычному ему часовому поясу. Но он врабатывается, к началу турнира должен быть уже в нормальной форме», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

В первом круге одиночного мужского олимпийского турнира Медведев сыграет с Александром Бубликом из Казахстана.