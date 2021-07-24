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Бадоса сыграет со Свентек в 1/16 финала турнира Олимпиады

10:10
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Испанская теннисистка Паула Бадоса в 1/32 финала олимпийского турнира обыграла француженку Кристину Младенович со счетом 6:7, 6:3, 6:0.

Встреча длилась 2 часа 45 минут. В 1/16 финала Бадоса встретится с полячкой Игой Свентек.

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Одиночный разряд

1-й круг

Паула Бадоса (Испания) — Кристина Младенович (Франция) — 2:1 (6:7, 6:3, 6:0)

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Сергей Разин все материалы автора

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