Карацев заявил, что мечтает о победе на Олимпиаде

Российский теннисист Аслан Карацев рассказал о своем отношении к Олимпиаде и заявил, что мечтает о победе на Играх.

«Я не знаю, почему многие отказались от участия в Олимпиаде ради US Open — это несравнимые вещи. Для меня Олимпиада — это очень престижно, и выиграть медаль — это мечта», — приводит ТАСС слова Карацева.

В 1/32 финала одиночного мужского турнира на Олимпиаде в Токио Карацев победил американца Томми Пола (6:3, 6:2). В 1/16 финала россиянин сыграет с французом Жереми Шарди.