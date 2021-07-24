Карацев заявил, что мечтает о победе на Олимпиаде
10:06
Российский теннисист Аслан Карацев рассказал о своем отношении к Олимпиаде и заявил, что мечтает о победе на Играх.
«Я не знаю, почему многие отказались от участия в Олимпиаде ради US Open — это несравнимые вещи. Для меня Олимпиада — это очень престижно, и выиграть медаль — это мечта», — приводит ТАСС слова Карацева.
В 1/32 финала одиночного мужского турнира на Олимпиаде в Токио Карацев победил американца Томми Пола (6:3, 6:2). В 1/16 финала россиянин сыграет с французом Жереми Шарди.
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