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Михаил Артамонов обрадовался, когда тунисец вышел в финал Олимпиады-2020

14:38

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио по тхэквондо Михаил Артамонов в интервью «СЭ» рассказал, как он отреагировал на выход Мохамеда Халила Джендуби в финал.

«Удивило ли, что тунисец вышел в финал? Ну да, потому что фаворитом был кореец, и небольшой шанс был, что тунисец выйдет в финал», — сказал Артамонов.

Россиянин завоевал бронзу, победив аргентинца Лукаса Лаутаро Гусмана со счетом 15:10.

«В первую очередь, обрадовался, что появилась возможность побороться за бронзу, и я понял, что за нее надо взяться и реабилитироваться. Хотя бы так», — заключил Артамонов.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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