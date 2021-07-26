Михаил Артамонов обрадовался, когда тунисец вышел в финал Олимпиады-2020
14:38
Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио по тхэквондо Михаил Артамонов в интервью «СЭ» рассказал, как он отреагировал на выход Мохамеда Халила Джендуби в финал.
«Удивило ли, что тунисец вышел в финал? Ну да, потому что фаворитом был кореец, и небольшой шанс был, что тунисец выйдет в финал», — сказал Артамонов.
Россиянин завоевал бронзу, победив аргентинца Лукаса Лаутаро Гусмана со счетом 15:10.
«В первую очередь, обрадовался, что появилась возможность побороться за бронзу, и я понял, что за нее надо взяться и реабилитироваться. Хотя бы так», — заключил Артамонов.
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