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Михаил Артамонов: «Иногда смотрю UFC»

15:25

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио по тхэквондо Михаил Артамонов признался, что иногда смотрит UFC, но отметил, что ни за кем не следит.

«Слежу ли я за единоборствами? Иногда смотрю за UFC, а так мне бы за собой следить. Что там следить за остальными? Я особо ни за кем не слежу», — сказал Артамонов «СЭ».

Артамонов в схватке за третье место победил аргентинца Лукаса Лаутаро Гусмана со счетом 15:10.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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