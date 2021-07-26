Михаил Артамонов: «Иногда смотрю UFC»

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио по тхэквондо Михаил Артамонов признался, что иногда смотрит UFC, но отметил, что ни за кем не следит.

«Слежу ли я за единоборствами? Иногда смотрю за UFC, а так мне бы за собой следить. Что там следить за остальными? Я особо ни за кем не слежу», — сказал Артамонов «СЭ».

Артамонов в схватке за третье место победил аргентинца Лукаса Лаутаро Гусмана со счетом 15:10.