Бронзовый призер Олимпиады-2020 в Токио Артамонов объяснил проигрыш в 1/8 финала
14:14
Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио по тхэквондо Михаил Артамонов прокомментировал поражение от Мохамеда Халила Джендуби в 1/8 финала.
«Неоправданно пропустил много ударов в 1/8 финала? Наверное, так и есть. Во втором раунде расслабился и пропустил много лишних баллов, а в третьем начал догонять, но не смог догнать», — сказал Артамонов «СЭ».
В борьбе за бронзу в весовой категории до 58 кг Артамонов победил аргентинца Лукаса Лаутаро Гусмана со счетом 15:10.
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