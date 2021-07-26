Бронзовый призер Олимпиады-2020 в Токио Артамонов объяснил проигрыш в 1/8 финала

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио по тхэквондо Михаил Артамонов прокомментировал поражение от Мохамеда Халила Джендуби в 1/8 финала.

«Неоправданно пропустил много ударов в 1/8 финала? Наверное, так и есть. Во втором раунде расслабился и пропустил много лишних баллов, а в третьем начал догонять, но не смог догнать», — сказал Артамонов «СЭ».

В борьбе за бронзу в весовой категории до 58 кг Артамонов победил аргентинца Лукаса Лаутаро Гусмана со счетом 15:10.