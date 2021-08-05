Авторская колонка трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию

Мария Киселева

Специально для «СЭ»

Мария Киселева. Фото Никита Успенский

То, что происходит в синхронном плавании на Олимпиаде в Токио, просто не укладывается в голове! В квалификации Светлане Ромашиной и Светлане Колесниченко на старте запустили чужую музыку. В финале включили ту, что надо, — но не с самого начала. Одна и та же команда, одна и та же программа — и сплошные «мины»! Возмутительно!

Я сразу вспомнила 2004 год, Афины, когда в финале групповых упражнений в разгар выступления российской сборной дважды обрывалась композиция. Человек на музыке был тот же — итальянец. Тогда его отстранили от работы. Врезалось в память, как он со слезами на глазах причитал: «Все, конец карьеры!»

Вдруг выясняется — амнистировали. А он снова напортачил! Причем именно со сборной России! Совпадение? Я не хочу в этом копаться. Самое главное — наши синхронистки победили, в очередной раз доказав, что в мире им нет равных. Ну а техком, надеюсь, разберется наконец в этой ситуации.

Вообще-то заминка с музыкой может выбить из колеи кого угодно. Особенно когда на кону олимпийское золото. Честь и хвала двум Светланам, которые не дрогнули и отработали программу так, что никаких шансов конкуренткам не оставили. Умнички! Отрыв в три с половиной балла от китаянок, занявших второе место, — это очень много. Но оценки объективны. Уровень российского дуэта с другими несопоставим.

Теперь Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка. Это уже рекорд. Столько золотых медалей в синхронном плавании нет ни у кого. А впереди группа. Болеем за нашу команду, верим, держим кулаки!

Света, вернувшись в бассейн после рождения дочки, не скрывала, что ее мечта — взять еще два золота и войти в историю как самая титулованная спортсменка страны. Семикратных олимпийских чемпионов в России пока нет. Цель близка.

Сейчас многие задаются вопросом — что же позволяет Ромашиной почти полтора десятка лет оставаться на вершине? Ответ простой — трудолюбие и характер. Поверьте, это не красивые слова. Есть более талантливые синхронистки, чем Света. У которых феноменальные данные от природы. Но не все готовы пахать, проводить в воде по девять, а то и двенадцать часов в сутки. Дают себе поблажки — и всё заканчивается.

Ромашина — другая. Недавно мы снимали о ней документальный фильм. Татьяна Данченко, которая тренирует ее с детства и по сей день, вспоминала, как в бассейн пришла маленькая Света. Она была крупненькая, не умела садиться на шпагат. Первая мысль Татьяны Евгеньевны: «Не возьму!» Но для начала предложила скинуть лишние килограммы и поработать над растяжкой.

Была уверена, что ребенок не справится. Однако через несколько месяцев Света появилась в бассейне похудевшая и растянутая. Вот он, чемпионский характер! Который и в дальнейшем проявляла не раз. Она из тех спортсменок, которые не просто выполняют любые задания тренера, но и стараются сделать их в максимальном объеме. Именно поэтому Ромашина — лучшая из лучших.

В Лондоне-2012 и Рио-2016 она побеждала в блестящем дуэте с Наташей Ищенко. Когда та ушла из спорта, на ее место тренеры поставили Свету Колесниченко. Девочки сработались, смотрятся очень органично.

Синхронистки, выступающие в команде, любят повторять: «Главное — не выделяться». При работе в группе — лучший комплимент. Тебя не было видно — значит, все сделано четко, без срывов. В дуэте — то же самое. Вы должны быть абсолютно одинаковые — и по высоте, и по градусам, и по эмоциям. Хотя у каждой спортсменки — своя техника, кто-то чуть выше, кто-то потяжелее. Но на тренировках все подравнивается вплоть до миллиметров. В Токио, как мне кажется, между двумя Светланами разницы никто и не увидел. И образ в программе «Пауки» получился ярким, интересным, узнаваемым.

Напоследок — о решении конгресса FINA переименовать синхронное плавание в артистическое. Было это еще четыре года назад. Но наша федерация название пока не меняла. Да я и не слышала, чтобы кто-то в России говорил «артистическое плавание». Произносят по старинке — «синхронное». Так привычнее.

Но в смене вывески, безусловно, есть логика. Наш вид спорта развивается в сторону артистизма. Уже недостаточно просто отработать движения под какую-то мелодию. Ты обязан показать спектакль. Оригинальный, не похожий ни на что. Где каждый элемент выточен и построен под конкретный музыкальный акцент. Ты должен точно попасть в образ. Чтобы и зрители, и судьи прожили историю вместе с тобой. Чтобы их пробрало до мурашек. С этой точки зрения новое название — «артистическое плавание» — вполне оправданно.