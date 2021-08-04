Российская синхронистка Светлана Ромашина высказалась о завоевании золота на Олимпиаде в Токио в произвольной программе дуэтов. Спортсменка стала первой синхронисткой в мире, которая завоевала шесть титулов олимпийской чемпионки.

— Настроение отличное. Устали, еще допинг, еще размываться. Завтра уже тренировка группы, поэтому держим себя в руках, — сказала Ромашина.

— На пьедестале пустили слезу. Какие эмоции были в этот момент?

— Долгий путь, выстраданный путь, я бы сказала выстраданная медаль, как физически, так и эмоционально, морально. До последнего момента я вообще не верила, что эти игры состоятся Только когда уже приехали в олимпийскую деревню, тогда уже поняли, что Игры открыты. Даже несмотря на то, что они открылись, мы читали новости о том, что их могут отменить, поэтому, естественно, переживания, стресс и все это на фоне физических нагрузок, поэтому эта медаль далась не легко. Очень хочется даже сейчас плакать гораздо больше, но пока еще не время.

Светлана Ромашина и Колесниченко набрали 195,9079 балла в финале. Второе место — у китаянок Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь (192,4499), на третьей строчке — украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (189,4620).