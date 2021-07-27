Известный комментатор уверен, что мы все равно заметно не добираем в бассейне своего.

Рано утром по Москве случилось историческое событие: первая победа России в плавании за 25 лет. Больше того, получился настоящий победный дубль. 100 м на спине выиграл Евгений Рылов. У Климента Колесникова — серебро. Наших парней разделило всего 0,02. Знаменитый телеведущий Дмитрий Губерниев комментировал эти события, а потом поделился впечатлениями от произошедшего с «СЭ».

При царе такого не было

— 100 м на спине представлена в программе Олимпийских игр с 1904 года, — напомнил Губерниев. — Но ни при царе, ни при советской власти, ни в новой России никто выиграть их не мог. До сегодняшнего момента. Так что тут речь не только о том, что у нас 25 лет не было олимпийских побед.

Важно отметить, что американцы не отдавали Олимпиаду на этой дистанции никому с Атланты-96. И вот такой феноменальный успех Рылова и Колесникова. Они как Гагарин и Титов!

Персонально очень рад за Женю. Мы с ним дружим. Я знаю, какие трудности были у его семьи, когда они переезжали из Оренбургской области в Подмосковье. Молодцы те люди, которые создавали им условия. У него блестящий тренер — Андрей Шишин.

А каков Климент? Парень два года назад едва с карьерой не распрощался. Слава богу, все теперь в порядке. Он очень жадный до побед. И серебро для него — отличное начало. Он еще очень молодой спортсмен.

Теперь я требую продолжения банкета! Особенно на 200 м на спине.

— Ваш прогноз: сколько золотых будет у российского плавания на этой Олимпиаде?

— Еще две. Хотя я рассчитывал на четыре-пять.

Юленька, оставайся!

— Вчера эмоции у вас были совсем другие.

— Многие об этом меня спрашивают. Но мы все равно не добираем медалей. Это поколение — суперталантливое. Золото и серебро — это восхитительно. Но могло быть еще лучше, я в этом уверен. Очень рассчитываю на эстафете 4х200 м во главе с Мартином Малютиным. Там все должно сложиться куда лучше, чем в 4х100 м.

Жаль, не будет Ефимовой на 200 м. Но поболеем за Чикунову. Есть Чупков. Рылов и Колесников — это понятно.

— Ефимова теперь останется до Парижа, как думаете?

— Да что там, три года осталось. Юлька, оставайся! Чего уж там. На отборе только повнимательнее. Молодая, красивая. 200 м под мои комментарии.

А закончишь — вместе будем. Втроем. Посадим тебя в серединку между мной и Панкратовым. Будем как Рикки и Повери — Piccolo amore. Давай, Юленька, персик мой, оставайся!