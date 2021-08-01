Геройство Рылова и Колесникова на фоне провала остальных. Как оценивать выступление российских пловцов в Токио?
Разбирать выступление российских пловцов в Токио довольно сложно. С одной стороны, первое золото за 25 лет. Даже два. На 100 м на спине вообще получился дубль Евгения Рылова и Климента Колесникова. Вот только смущает то, что кроме них, да 16-летней Евгении Чикуновой в брассе, никто себя больше особенно не проявил.
Вашему вниманию очень наглядная сводка. Сначала результаты наших спортсменов на отборе и чемпионате Европы. А потом, в скобках, время каждого из них на главном старте — Олимпийских играх. Поводов для радости в этом смысле мало.
Олимпиада-2020
Мужчины
Кроль.
50. Морозов: 21,41 — (22,25). Колесников: 22,01 — (21,82)
100. Колесников: 47,31 (47,11 в полуфинале и 47,44 — в финале). Минаков: 47,77 — (48,03).
200. Малютин: 1.44,79 — (1.45,01). Гирев: 1.45,68 — (1.47,11)
400. Егоров: 3.46,17 — (3.47,71). Малютин: 3.44,18 — (3.49,49)
800. Егоров: 7.48,25 — (7.49,97). Дружинин: 7.53,92 (8.01,47)
1500. Егоров: 14.57,72 — (15.06,55). Мартыничев: 15.00,12 — (14.55,85)
Спина.
100. Рылов: 52.12 — (51,98). Колесников: 52,24 (52,00)
200. Рылов: 1.53,57 — (1.53,27). Тарасевич: 1.57,54 — (1.57,06)
Брасс.
100. Пригода: 59,11 — (59,44). Чупков: 59,47 — (59,93)
200. Чупков: 2.07,24 — (2.06,99). Пригода: 2.08,88 ( 2.08,84)
Баттерфляй.
100. Вековищев: 51,46 — (51,89). Минаков: 51,17 — (50,88)
200. Кудашев: 1.55,40 — (1.55,51)
Комплекс.
200. Жилкин: 1.57,50 — (1.59,05)
400. Ступин : 4.14,20 — (4.16,51)
Женщины
Кроль.
50. Каменева: 24,20 (24,83). Суркова: 24,53 (24,57)
100. Каменева: 53,56 — (53,92)
200. Андрусенко: 1.57,97 — (1.59,17). Саламатина: 1.59,49 — (1.58,98)
400. Кирпичнникова: 4.06,26 (4.08,01). Егорова: 4.04,10 — (4.08,24)
800. Кирпичнкова: 8.24,84 — (8.26,30)
1500. Кирпичникоа: 15.58,98 — (16.00,38)
Спина.
100. Фесикова: 59,51 (1.00,20). Каменева: 59,19 — (59,49)
200. Устинова: 2.10,82 — (2.13,72)
Брасс.
100. Чикунова: 1.06,06 — (1.05,90). Ефимова: 1.06,22 — (1.06,20)
200. Темникова: 2.22,76 (2.24,69). Чикунова: 2.21,63 — (2.20,88 )
Баттерфляй.
100. Чимрова: 57,83 — (57,54). Суркова: 57,54 (57,72)
200. Чимрова: 2.08,55 — (2.07,70)
Ну и все наши эстафеты, кроме мужских 4х200 м, потерпели сокрушительные неудачи.
Тенденция, в целом, неутешительная. Прибавили к главному старту — единицы. Большая часть показала на отборе и последующей Европе куда более интересные секунды, чем в Токио. И это — не просто звоночек, а реальная проблема.
Вместе с тем грамотно подвелись к Олимпиаде главные действующие лица — Рылов и Колесников. Если бы добавили середняки и вместо условного десятого места люди заняли бы шестое — на это вряд ли кто-то обратил бы большое внимание. А вот когда все сложилось у спортсменов, претендующих на высшие награды, это другая история.
Поэтому все выводы, как говорят на одном известном Youtube-канале, делайте сами.
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