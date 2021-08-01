Геройство Рылова и Колесникова на фоне провала остальных. Как оценивать выступление российских пловцов в Токио?

Плавательный турнир оставил очень смешанные чувства.

Разбирать выступление российских пловцов в Токио довольно сложно. С одной стороны, первое золото за 25 лет. Даже два. На 100 м на спине вообще получился дубль Евгения Рылова и Климента Колесникова. Вот только смущает то, что кроме них, да 16-летней Евгении Чикуновой в брассе, никто себя больше особенно не проявил.

Вашему вниманию очень наглядная сводка. Сначала результаты наших спортсменов на отборе и чемпионате Европы. А потом, в скобках, время каждого из них на главном старте — Олимпийских играх. Поводов для радости в этом смысле мало.

Олимпиада-2020

Мужчины

Кроль.

50. Морозов: 21,41 — (22,25). Колесников: 22,01 — (21,82)

100. Колесников: 47,31 (47,11 в полуфинале и 47,44 — в финале). Минаков: 47,77 — (48,03).

200. Малютин: 1.44,79 — (1.45,01). Гирев: 1.45,68 — (1.47,11)

400. Егоров: 3.46,17 — (3.47,71). Малютин: 3.44,18 — (3.49,49)

800. Егоров: 7.48,25 — (7.49,97). Дружинин: 7.53,92 (8.01,47)

1500. Егоров: 14.57,72 — (15.06,55). Мартыничев: 15.00,12 — (14.55,85)

Спина.

100. Рылов: 52.12 — (51,98). Колесников: 52,24 (52,00)

200. Рылов: 1.53,57 — (1.53,27). Тарасевич: 1.57,54 — (1.57,06)

Брасс.

100. Пригода: 59,11 — (59,44). Чупков: 59,47 — (59,93)

200. Чупков: 2.07,24 — (2.06,99). Пригода: 2.08,88 ( 2.08,84)

Баттерфляй.

100. Вековищев: 51,46 — (51,89). Минаков: 51,17 — (50,88)

200. Кудашев: 1.55,40 — (1.55,51)

Комплекс.

200. Жилкин: 1.57,50 — (1.59,05)

400. Ступин : 4.14,20 — (4.16,51)

Женщины

Кроль.

50. Каменева: 24,20 (24,83). Суркова: 24,53 (24,57)

100. Каменева: 53,56 — (53,92)

200. Андрусенко: 1.57,97 — (1.59,17). Саламатина: 1.59,49 — (1.58,98)

400. Кирпичнникова: 4.06,26 (4.08,01). Егорова: 4.04,10 — (4.08,24)

800. Кирпичнкова: 8.24,84 — (8.26,30)

1500. Кирпичникоа: 15.58,98 — (16.00,38)

Спина.

100. Фесикова: 59,51 (1.00,20). Каменева: 59,19 — (59,49)

200. Устинова: 2.10,82 — (2.13,72)

Брасс.

100. Чикунова: 1.06,06 — (1.05,90). Ефимова: 1.06,22 — (1.06,20)

200. Темникова: 2.22,76 (2.24,69). Чикунова: 2.21,63 — (2.20,88 )

Баттерфляй.

100. Чимрова: 57,83 — (57,54). Суркова: 57,54 (57,72)

200. Чимрова: 2.08,55 — (2.07,70)

Ну и все наши эстафеты, кроме мужских 4х200 м, потерпели сокрушительные неудачи.

Тенденция, в целом, неутешительная. Прибавили к главному старту — единицы. Большая часть показала на отборе и последующей Европе куда более интересные секунды, чем в Токио. И это — не просто звоночек, а реальная проблема.

Вместе с тем грамотно подвелись к Олимпиаде главные действующие лица — Рылов и Колесников. Если бы добавили середняки и вместо условного десятого места люди заняли бы шестое — на это вряд ли кто-то обратил бы большое внимание. А вот когда все сложилось у спортсменов, претендующих на высшие награды, это другая история.

Поэтому все выводы, как говорят на одном известном Youtube-канале, делайте сами.