Темникова оставила Ефимову без коронной дистанции на ОИ. А сама провалилась в Токио

В полуфинале на 200 м брассом Мария проплыла на две секунды хуже, чем на отборе.

Олимпиада-2020, плавание. Токио (Япония). Женщины, 200 м брасс. Полуфиналы.

1. Татьяна Схунмакер (ЮАР) — 2.19,33

2. Евгения Чикунова (Россия) — 2.20,67

3. Анни Лэйзор (США) — 2.21,94

11. Мария Темникова (Россия) — 2.24,69

Все давно в курсе главной сенсации апрельских отборов в российском плавании: шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова финишировала третьей. А квота на Олимпийские игры — два человека на дистанцию...

Место Евгении Чикуновой в сборной неоспоримо, 16-летняя спортсменка — будущее женского российского брасса. Да уже во многом и настоящее. А вот со ставшей второй на России 25-летней Марией Темниковой не все так однозначно. Она неоднократно показывала хорошие результаты на отборах, но на последующих главных стартах ее секунды, как правило, были хуже. Самый свежий пример — 2019-й год.

Тогда в России у Темниковой получилось 2.23,45 — она опередила Ефимову. А на главном старте, ЧМ в Кванджу, с 2.24,55 пролетела мимо финала. В котором, напомним, победила все та же Ефимова.

Почему все промолчали?

Юля, напротив, давно проявила себя как человек, который не играет в отбор, а выходит на пик к самым важным в году соревнованиям. Уж за кого, а за нее в этом смысле всегда можно быть спокойным. И даже в этом году прослеживалась позитивная тенденция. На отборе — 2.24,16 (у Марии было 2.22,76). На майском Евро — 2.22,16 (у Темниковой там же — 2.24,95). На этапе «Маре Нострум» — уже 2.21,86. Темникова в начале июля на Кубке России в Обнинске показала 2.24,50.

Тенденция была очевидна. Всем было понятно, к чему идет дело. Корабль прямиком летел на айсберг бессмысленности и обреченности, но не нашлось ни одного человека, который взял бы ответственность на себя и сделал резкий поворот в сторону. Все, что было нужно, — это просто поменять Марию и Юлю дистанциями на этой Олимпиаде. Это максимально безболезненное и комфортное для всех решение:

— Темникова так же ехала бы на Олимпийские игры — выступила бы на 100 м;

— Ефимова получила бы реальный шанс на подиум;

— ВФП имела бы возможность получить еще одну медаль.

То есть Маша остается при своих, а все остальные — в плюсе.

Но никто так и не начал переговоры.

К Темниковой по этой части претензий нет. Ее и так все устраивало. Было бы странно, если бы инициатором стала именно она. Ефимовой попросить за себя не позволила гордость. Вот только это теперь может стоить ей красивого окончания карьеры. Почему от каких-либо обсуждений по теме сразу же открестился главный тренер Сергей Чепик — непонятно.

Запах безысходности

В итоге сегодня всех настигла расплата в виде жуткого фиаско Марии. Она показала в полуфинале совершенно провальные 2.24,69. На 2 секунды хуже, чем на отборе. И это совсем никуда не годится. Темникова мимо финала, хотя для попадания туда хватило бы скромных 2.23,73. А быстрее июньского времени Ефимовой здесь, в Токио, пока проплыли лишь две спортсменки — Чикунова и Татьяна Шонмейкер из ЮАР.

Получилась очень печальная для российского плавания история. С грустной концовкой и запахом безысходности. У России было два месяца, чтобы придумать какой-то выход из тупиковой ситуации. Хотя бы поднять этот вопрос. Но никто, кроме журналистов и болельщиков, даже не начал его обсуждать.

Какое-то добровольное самоистязание.