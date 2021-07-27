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В Госдуме отреагировали на победу Рылова на Олимпиаде в Токио

12:40
Евгений Рылов. Фото Reuters
Евгений Рылов. Фото Reuters
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Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму, по делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» золотую и серебряную медали Евгения Рылова и Климента Колесникова в заплыве на 100 метров на спине на Олимпиаде в Токио.

«Поздравляю наших ребят. Опередили американцев, молодцы. Спустя 25 лет завоевали золото в этой дисциплине. Это хороший пример для подрастающего поколения, чтобы заниматься спортом. Мы также видим успех в тхэквондо, ребята завоевывают медали, показывая своим примером правильный ориентир», — сказал Свищев «СЭ».

Впервые с 1996 года российские олимпийцы выиграли золото в плавании. В последний раз российские пловцы побеждали на Олимпийских играх 1996 года. Тогда первыми стали Александр Попов и Денис Панкратов.

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