В Госдуме отреагировали на победу Рылова на Олимпиаде в Токио

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму, по делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» золотую и серебряную медали Евгения Рылова и Климента Колесникова в заплыве на 100 метров на спине на Олимпиаде в Токио.

«Поздравляю наших ребят. Опередили американцев, молодцы. Спустя 25 лет завоевали золото в этой дисциплине. Это хороший пример для подрастающего поколения, чтобы заниматься спортом. Мы также видим успех в тхэквондо, ребята завоевывают медали, показывая своим примером правильный ориентир», — сказал Свищев «СЭ».

Впервые с 1996 года российские олимпийцы выиграли золото в плавании. В последний раз российские пловцы побеждали на Олимпийских играх 1996 года. Тогда первыми стали Александр Попов и Денис Панкратов.