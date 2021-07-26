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Тарпищев отреагировал на победу Павлюченковой над Фридзам на Олимпиаде в Токио

06:26
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал «СЭ» победу российской теннисистки Анастасии Павлюченковой над Анной-Леной Фридзам (6:1, 6:1) на Олимпийских играх в Токио.

«Настя сейчас в форме. Единственное, у нее давление прыгнуло в первом матче во втором сете. Очень интенсивные нагрузки. А так все нормально. Она играет очень хорошо. Ждем соперника в третьем круге», — сказал Тарпищев «СЭ».

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в 1/16 финала олимпийского турнира обыграла немку Анну-Лену Фридзам со счетом 6:1, 6:1.

В 1/8 финала Олимпиады Павлюченкова встретится с победительницей матча Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Фиона Ферро (Франция).

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события