Тарпищев отреагировал на победу Павлюченковой над Фридзам на Олимпиаде в Токио
06:26
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал «СЭ» победу российской теннисистки Анастасии Павлюченковой над Анной-Леной Фридзам (6:1, 6:1) на Олимпийских играх в Токио.
«Настя сейчас в форме. Единственное, у нее давление прыгнуло в первом матче во втором сете. Очень интенсивные нагрузки. А так все нормально. Она играет очень хорошо. Ждем соперника в третьем круге», — сказал Тарпищев «СЭ».
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в 1/16 финала олимпийского турнира обыграла немку Анну-Лену Фридзам со счетом 6:1, 6:1.
В 1/8 финала Олимпиады Павлюченкова встретится с победительницей матча Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Фиона Ферро (Франция).
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